Россиянам назвали необычный способ быстро проснуться

10.10.2023 | 16:45

Пролистывание новостных лент в телефоне поможет быстрее проснуться утром, заверила невролог-сомнолог Елена Царева. О необычном способе стать бодрыми после ночи она рассказала россиянам в комментарии для радио Sputnik.

По ее словам, в течение полутора часов после пробуждения утро должно быть максимально ярким. Наиболее эффективен в этом плане свет белого и голубого спектров, добавила она. «При таком освещении уровень мелатонина в организме падает мгновенно, а сонливость уменьшается», - прокомментировала невролог-сомнолог.

Она добавила, что самый простой способ обеспечить такое освещение - использовать телефон. По словам Царевой, гаджет, мешающий уснуть вечером, утром помогает быстрее проснуться.

«Многие люди, если утром заглянут в социальные сети и станут читать новости, то уже не смогут оторваться, а именно это и нужно для быстрого пробуждения. Скроллинг надо использовать во благо утром, а не во вред вечером. В разное время одни и те же факторы работают по-разному», - заключила Царева.

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