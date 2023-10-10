Лифт с пациентами сорвался и упал в шахту в российской больнице

Лифт с несколькими пациентами сорвался и упал в шахту в пермской больнице имени Архангела Михаила и всех небесных сил. Об этом сообщает портал 59.ru.
По данным издания, несчастный случай произошел, когда лифт находился на высоте четвертого этажа.
После падения несколько находившихся в кабине россиян получили травмы и начали испытывать приступ панической атаки, внутри образовалось задымление.
Администрация больницы не могла открыть двери упавшего лифта около получаса. В местном минздраве подтвердили изданию факт падения лифта.
Ранее сообщалось, что в бизнес-центре на улице Циолковского в Санкт-Петербурге упал технический лифт с двумя пассажирами.
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