Пришедшую на прием в больницу с двухлетней дочерью россиянку заставили мыть пол

09.10.2023 | 16:16

В Дубовке Волгоградской области женщину, пришедшую на прием к отоларингологу в больницу с двухлетней дочерью, заставили мыть пол в коридоре. Об этом сама россиянка рассказала порталу V1.ru.

Мать пояснила, что ее ребенка стошнило в очереди в коридоре поликлиники. «Девочки, которые сидели рядом, дали салфетки, помогли, чем могли, а я начала просить помощи у медсестер. Тем более кабинет был рядом с регистратурой. Никто из медработников мне не помог, а уборщица вообще сказала, что сейчас я сама тут буду все убирать», - поделилась она.

По словам девушки, уборщица отвела ее в туалет, дала ведро с тряпкой и объявила, чтобы та мыла пол. На просьбу россиянки выдать хотя бы швабру, сказали, что справится и руками.

В комитете здравоохранения по Волгоградской области в курсе случившегося. Представители ведомства пообещали разобраться в спорной ситуации.

«Для выяснения всех обстоятельств происшествия с санитарки поликлиники будут взяты объяснения и приняты меры административного воздействия, с матерью ребенка свяжется руководство ЦРБ», - отметили в комитете.

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