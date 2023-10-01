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В стране и мире

Врач назвала полезные для пожилых людей продукты

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Пожилым людям нужно включить в свой рацион тыкву и отвар шиповника. Полезные для людей старше 60 лет продукты назвала гастроэнтеролог Екатерина Кашух, передает RT.

По словам врача, одного стакана отвара шиповника достаточно для обеспечения суточной дозы витамина С. В 100 граммах ягоды содержится 426 миллиграммов аскорбиновой кислоты, при том что в сутки взрослому человеку достаточно потреблять 100 миллиграммов витамина. Вещество обладает мощным антиоксидантным действием, то есть защищает клетки от разрушительного действия агрессивных форм кислорода.

«Если клетки здоровы, они медленнее стареют. Кроме того, в шиповнике есть флавоноиды. Эти растительные вещества могут снижать воспаление», - пояснила Кашух.

Тыква, в свое очередь, является источником витамина А. Он поддерживает остроту зрения и здоровья щитовидной железы. Кроме того, этот овощ богат калием и магнием, которые уменьшают отеки и поддерживают работу сердца. В тыкве содержатся и фитостеролы - растительные вещества, помогающие контролировать уровень холестерина.

Кашух добавила, что пожилые люди зачастую жалуются на утомляемость, слабость в мышцах, рассеянность и апатию - такие симптомы могут указывать на развитие железодефицитной анемии, при который внутренние органы испытывают кислородное голодание. Железо не вырабатывается самостоятельно, и попадает в организм только через пищу. Лучше всего усваивается железо из продуктов животного происхождения. Микроэлемента много в говядине, баранине, курице, индейке и субпродуктах.

Не стоит забывать и о молочных продуктах, богатых на кальций. Он сделает кости крепче и снизит риск остеопороза - заболевания, при котором нарушается структура костной ткани и увеличивается риск переломов.

Ранее пожилым людям и детям посоветовали добавить в рацион ферментированные продукты. Они полезны тем, что одновременно являются пробиотиком - источником полезных бактерий и пребиотиком - питанием для микробиома.

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Источник — lenta.ru
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