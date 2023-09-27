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В стране и мире

Путин высказался о ситуации с ценами на топливо

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Президент России Владимир Путин обратил внимание правительства на рост цен на топливо и выразил надежду, что предлагаемые кабмином меры дадут результат. Об этом в среду, 27 сентября, сообщает РИА Новости .

«Цена-то растет в рознице. Меры приняты, а цены [на бензин] растут. Что там происходит в других звеньях, это потребителя мало интересует. Потребителю же результат нужен», — сказал российский лидер во время совещания с членами кабинета министров.

Он также отметил, что компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя топливо на экспорт. «Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», — добавил президент.

В связи с этим глава государства поставил правительству задачу усилить работу с нефтяными компаниями по стабилизации цен на топливо в России, чтобы они «понимали свою ответственность».

Из-за резкого роста цен на нефтепродукты 21 сентября в России запретили вывоз из страны бензина и дизельного топлива. В кабмине заявили, что временные ограничения помогут снизить цены на топливо для потребителей. В Минэнерго объяснили запрет борьбой с серыми экспортерами, которые вывозят за рубеж топливо, приобретенное для внутреннего рынка.

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Источник — lenta.ru
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