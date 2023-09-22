В России предложили помогать пенсионерам за счет почти просроченных продуктов

22.09.2023 | 12:09

Попытки повысить уровень жизни пожилых людей не должны сосредоточиваться в области индексации пенсий, необходимы альтернативные меры поддержки. К такому выводу пришли сотрудники Финансового университета при правительстве Александр Сафонов и Дарья Некипелова, опубликовавшие статью в журнале «Социальное и пенсионное право», пишет РБК.

В качестве одной из таких мер они назвали организацию в магазинах «социальных полок», куда выставлялись бы товары с истекающим сроком годности по низкой цене или вообще бесплатно. По мнению экспертов, такое предложение позволит эффективнее использовать продукты питания и не приведет к росту расходов на пожилых людей.

Как указано в материале, ежегодно в России утилизируют около 18 миллионов тонн пищевых продуктов. Раздать удается не более 1,5 процента из этого объема. При должной организации продукты можно использовать до того, как они станут просроченными.

Вторым способом эксперты назвали введение раздела «социальные товары» в маркетплейсах, чтобы там пенсионеры могли приобретать товары с бесплатной доставкой при помощи карты льготника. Впрочем, признали они, в этом случае надо будет компенсировать расходы электронным торговым площадкам, над чем еще следует подумать.

Еще два способа связаны с развитием электронных социальных карт (ЭСК) и социальных электронных сертификатов, которые позволят покупать на него только определенные категории товаров. Фактически речь идет о продвинутой талонной системе.

Что касается индексации уровня пенсий, то ее размер предлагается связывать не с инфляцией, а с изменением среднего размера заработных плат. Авторы статьи указывают, что таким образом пенсионные выплаты будут замещать не 30 процентов утраченного заработка, как в 2022 году, а 60 процентов. Источник средств для удвоения пенсионного обеспечения не приводится.

Ранее опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ) показал, что четверть россиян покупают продукты питания с истекающим сроком годности ради экономии. Еще 42 процента признались, что готовы предпочесть их более свежим продуктам, если столкнутся с такой жизненной ситуацией.