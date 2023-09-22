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В стране и мире

Россиянин из ревности выстрелил в соперника и уплыл от полиции по реке

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В Красноярском крае полиция и водолазы уже неделю ищут 56-летнего жителя Енисейска, который выстрелил в соперника, приревновав жену, а затем уплыл по реке Енисей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, вечером 17 сентября муж Алексей пришел выяснять отношения с соперником Григорием и в итоге выстрелил в него, а затем решил скрыться на своем автомобиле «Нива». Но полицейские быстро нашли его и пустились в погоню.

Алексей выехал на берег Енисея, а затем, не останавливаясь, въехал в воду. Машина стала уходить на дно, а водитель уплыл.

Обследовав берега, полицейские не нашли там следов вышедшего из реки мужчины, поэтому привлекли к поискам водолазов.

Предположительно, Алексей не выжил. Также не пережил последствий выстрела его соперник Григорий.

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Источник — lenta.ru
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