Учитель музыки пять лет домогался ребенка на занятиях в российском городе

19.09.2023 | 12:31

В Кировске Ленинградской области задержали 54-летнего учителя игры на гитаре, который пять лет домогался своей ученицы на занятиях. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, мужчина работал в детской музыкальной школе, куда в 2016 году ребенок пришел учиться играть на гитаре. Потерпевшей было пять лет, когда преподаватель начал к ней приставать. Это происходило и на самих уроках в школе, и на дополнительных занятиях в доме задержанного.

Родители узнали о домогательствах учителя только спустя пять лет, когда ребенок пришел с занятий в слезах, и обратились в полицию.

На допросе преподаватель во всем признался. Теперь ему грозит до 20 лет заключения. Возбуждено уголовное дело.

Известно, что мужчина женат, у него есть дочь.