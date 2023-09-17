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В стране и мире

Россиянам рассказали о снижении цен на услуги нотариусов

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Правление Федеральной нотариальной палаты (ФНП) утвердило предельные размеры тарифов на нотариальные действия для каждого российского региона, из-за чего с 1 октября цены на отдельные услуги снизятся. Об этом со ссылкой на пресс-службу организации сообщает «Интерфакс».

В первую очередь снижение коснется так называемых социально значимых нотариальных действий. Это, к примеру, удостоверение доверенностей физических лиц и согласий супруга на сделку, согласие на выезд из страны несовершеннолетнего, выдача свидетельств о праве на наследство по закону или по завещанию.

Также приказ Минюста закрепляет множество льгот при оплате регионального тарифа. В частности, он обнулится для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, детей-сирот и детей-инвалидов, которые находятся в детских домах и интернатах.

В Москве предельный тариф на сделки с недвижимостью, которые не подлежат обязательному нотариальному удостоверению, снизится на 14 процентов, тариф на брачные договоры - на 14 процентов, на алиментные соглашения - на 7 процентов.

Президент ФНП Константин Корсик подчеркнул, что вступающая в силу двухкомпонентная тарифная система нотариата позволит сделать нотариальные действия более доступными для граждан, сохранит принцип самофинансирования нотариальной деятельности и создаст ресурсы для ее развития, однако обеспечит необходимый контроль со стороны государства.

Утвержденная формула тарифов учитывает социально-экономические показатели каждого региона и гарантирует доступность правовой помощи для жителей всей страны.

Ранее член комиссии ФНП по имиджу, взаимодействию со СМИ и общественными организациями Ольга Фрик предупредила, что вместе с квартирой в наследство гражданин может получить висящие на ней долги по оплате коммунальных услуг, а также по взносам на капремонт и ипотеке.

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Источник — lenta.ru
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