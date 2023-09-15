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В стране и мире

Предсказано будущее вкладов и предложений по ипотеке после роста ключевой ставки

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Ставки по кредитам, включая ипотечные, достаточно быстро вырастут вслед за ключевой ставкой, сообщил кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. Будущее ставок он описал в беседе с «Лентой.ру».

По словам эксперта, стоит ожидать повышения ставок по кредитам на 1 процент. «На 1 процент подрастут совершенно точно, а у кого-то, может быть, даже и на 1,5. Банки могут изобрести какие-то новые продукты и под этим прикрытием могут повысить ставки даже еще выше, хотя это будет уже непосильно для людей, для промышленности тоже тяжело», — высказался экономист.

Торопиться с повышением ставок по вкладам банки, напротив, не будут, полагает он.

«Конечно, по идее банки должны увеличить ставку по вкладам, но, во-первых, они никогда не спешат с этим, во-вторых, они уже увеличивали их, когда ключевая ставка выросла до 12 процентов. Тут уже ожидать какого-то серьезного повышения по вкладам не стоит. Некоторые банки, может быть повысят, на какие-то доли процента или изобретут какой-нибудь вклад с особыми условиями, где будет слегка повыше процент, а большинство, я думаю, просто проигнорируют это событие», — поделился Беляев.

Ранее Центральный Банк принял решение поднять ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 13 процентов годовых. Повышение стало третьим подряд после того, как с сентября 2022 года по июль 2023-го ставка сохранялась на уровне 7,5 процента. Основной причиной ужесточения денежно-кредитной политики названо усиление проинфляционных факторов, которые мешают достижению целевого показателя в 4 процента.

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Источник — lenta.ru
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