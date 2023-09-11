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В стране и мире

Российский подросток пришел в школу с ножом и ранил четверых человек

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При попытке зайти в школу в хуторе Красный Десант Неклиновского района Ростовской области подросток ранил ножом четырех человек. Об этом сообщил губернатор российского региона Василий Голубев в Telegram-канале.

По словам главы региона, на четырех человек напал 15-летний подросток, который скрывал свое лицо под маской. Ранения получили три сотрудника образовательного учреждения и родственник одного из учеников.

«Нападавший задержан очевидцами. Установлено, что нападавшим оказался ученик 9 класса этой же школы, он страдает психическим заболеванием», — написал Голубев, добавив, что никто из детей не пострадал.

Врачи оценивают состояние получивших ранения как легкой степени тяжести, им оказывается медицинская помощь. На месте случившегося работают специалисты.

Ранее в Казани полицейские задержали женщину, которая пришла в школу с ножом и напала на учительницу сына из-за конфликта. Мать возмущалась тем, что учительница игнорирует ее ребенка. Она ранила преподавательницу в руку, никто из детей не пострадал.

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Источник — lenta.ru
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