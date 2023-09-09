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В стране и мире

Число погибших при землетрясении в Марокко достигло 296 человек

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Число погибших в результате землетрясения в Марокко достигло около 300 человек. Такие предварительные данные приводит МВД королевства, передает ТАСС.

По данным ведомства, погибли по меньшей мере 296 человек в провинциях и префектурах Эль-Хауз, Марракеш, Уарзазат, Азиляль, Шишауа и Тарудант.

Пострадали 153 человека. Они находятся в больницах, где получают необходимую помощь.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло в Марокко в пятницу, 8 сентября, в 23:11 по местному времени. Эпицентр располагался в 77 километрах к юго-западу от Марракеша. Очаг залегал на глубине 10 километров. Сообщалось о не менее 93 погибших в результате стихии.

8 сентября на восточном побережье Камчатки произошло три землетрясения магнитудой 3,1, 4,9 и 5,1 с разницей в несколько минут. Очаги располагались примерно в одном месте на глубине от 13 до 46 километров под морским дном. Расстояние от очагов землетрясения до ближайшего населенного пункта — поселка Усть-Камчатск — составляет 100 километров.

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Источник — lenta.ru
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