Названы провоцирующие храп продукты

04.09.2023 | 12:10

Употребление перед сном сыра, йогурта, мороженого и других продуктов с содержанием лактозы увеличивает выработку слизи в носу и провоцирует храп. Об этом рассказала эксперт по здоровью и питанию Эшли Тош, пишет Daily Mirror.

Специалистка подчеркнула, что ни одна диета не способна полностью избавить от храпа. Тем не менее исключение некоторых продуктов из рациона помогает уменьшить закупорку дыхательных путей и носовых пазух во время сна. В частности, Тош посоветовала не есть вечером молочные и сладкие продукты, а также продукты на основе пшеницы, включая хлеб и выпечку.

Тем, кто борется с апноэ, не стоит ужинать фастфудом и жирным мясом, считает Тош. Она назвала подобные блюда нежелательными, так как в них содержится много белка, который способствует выработке мокроты.

Кроме того, эксперт рекомендовала не переедать во второй половине дня, чтобы не нагружать желудок и кишечник на ночь.

Ранее врач-отоларинголог Кристин Демейсон рассказала, что дыхание через рот во сне приводит к ряду неприятных последствий. По ее словам, у человека появляются першение в горле, неприятный запах изо рта, а также и более неожиданные симптомы: темные круги под глазами, головная боль и ощущение усталости сразу после пробуждения.