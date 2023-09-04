Сетевое издание|18+|Понедельник|4 сен 2023|13:16
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+26oC
+27oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+23oC
+24oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Названы провоцирующие храп продукты

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Употребление перед сном сыра, йогурта, мороженого и других продуктов с содержанием лактозы увеличивает выработку слизи в носу и провоцирует храп. Об этом рассказала эксперт по здоровью и питанию Эшли Тош, пишет Daily Mirror.

Специалистка подчеркнула, что ни одна диета не способна полностью избавить от храпа. Тем не менее исключение некоторых продуктов из рациона помогает уменьшить закупорку дыхательных путей и носовых пазух во время сна. В частности, Тош посоветовала не есть вечером молочные и сладкие продукты, а также продукты на основе пшеницы, включая хлеб и выпечку.

Тем, кто борется с апноэ, не стоит ужинать фастфудом и жирным мясом, считает Тош. Она назвала подобные блюда нежелательными, так как в них содержится много белка, который способствует выработке мокроты.

Кроме того, эксперт рекомендовала не переедать во второй половине дня, чтобы не нагружать желудок и кишечник на ночь.

Ранее врач-отоларинголог Кристин Демейсон рассказала, что дыхание через рот во сне приводит к ряду неприятных последствий. По ее словам, у человека появляются першение в горле, неприятный запах изо рта, а также и более неожиданные симптомы: темные круги под глазами, головная боль и ощущение усталости сразу после пробуждения.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте