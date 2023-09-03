Стали известны детали расследования дела о крушении самолета Пригожина

03.09.2023 | 14:46

Расследованию авиакатастрофы с самолетом, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, продолжают Следственный комитет (СК) России и Росавиация. Детали стали известны РБК.

Расследование уголовного дела поручено следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибуле, который ранее занимался громкими делами о крушениях самолетов. Также отмечается, что обычно Межгосударственный авиационный комитет (МАК) занимается организацией процесса расследования авиапроисшествий на территории России, однако 30 августа комитет сообщил, что не подключится к расследованию катастрофы бизнес-джета. По данным РБК, представители МАКа не входят в комиссию Росавиации.

Как пояснил адвокат Игорь Трунов, СК в рамках расследования дела ищет виновных, Росавиация же - причину.

«Однако для суда приоритетнее расследование СК, потому что расследование авиавластей не может фигурировать как доказательство. На него можно ссылаться в части каких-то нюансов», - добавил эксперт.

Объясняя причины, по которым комиссию по расследованию сформировала именно Росавиация, адвокат указал на особенности пассажиров самолета. По его словам, у людей на борту всегда было оружие, в аэропорту их не проверяли. При этом по первым смывам после катастрофы становится ясно, шла ли речь о взрывчатке. Трунов пояснил, что вывод о причинах крушения мог быть ясен сразу, поэтому МАК не привлекли.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выводов по расследованию авиакатастрофы с самолетом, на борту которого находился Пригожин, пока нет. Однако он указал, что в качестве одной из версий рассматривается «преднамеренное злодеяние».

Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135 потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, спасти никого не удалось.