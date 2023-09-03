Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 сен 2023|15:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+25oC
+26oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Стали известны детали расследования дела о крушении самолета Пригожина

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Расследованию авиакатастрофы с самолетом, на борту которого находился бизнесмен Евгений Пригожин, продолжают Следственный комитет (СК) России и Росавиация. Детали стали известны РБК.

Расследование уголовного дела поручено следователю главного управления по расследованию особо важных дел СК Ивану Сибуле, который ранее занимался громкими делами о крушениях самолетов. Также отмечается, что обычно Межгосударственный авиационный комитет (МАК) занимается организацией процесса расследования авиапроисшествий на территории России, однако 30 августа комитет сообщил, что не подключится к расследованию катастрофы бизнес-джета. По данным РБК, представители МАКа не входят в комиссию Росавиации.

Как пояснил адвокат Игорь Трунов, СК в рамках расследования дела ищет виновных, Росавиация же - причину.

«Однако для суда приоритетнее расследование СК, потому что расследование авиавластей не может фигурировать как доказательство. На него можно ссылаться в части каких-то нюансов», - добавил эксперт.

Объясняя причины, по которым комиссию по расследованию сформировала именно Росавиация, адвокат указал на особенности пассажиров самолета. По его словам, у людей на борту всегда было оружие, в аэропорту их не проверяли. При этом по первым смывам после катастрофы становится ясно, шла ли речь о взрывчатке. Трунов пояснил, что вывод о причинах крушения мог быть ясен сразу, поэтому МАК не привлекли.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что выводов по расследованию авиакатастрофы с самолетом, на борту которого находился Пригожин, пока нет. Однако он указал, что в качестве одной из версий рассматривается «преднамеренное злодеяние».

Выполнявшее рейс из Москвы в Санкт-Петербург воздушное судно Embraer-135 потерпело крушение вечером 23 августа. На борту бизнес-джета находились 10 человек, спасти никого не удалось.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

  • Мужчина страстно поцеловал возлюбленную и оглох на одно ухо

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте