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В стране и мире

Захотевшие отказаться от биометрии россияне выстроились в очереди по всей стране

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Россияне, захотевшие отказаться от биометрии, выстроились в очереди перед многофункциональными центрами (МФЦ) госуслуг по всей стране. Об образовавшихся очередях пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на собеседников в региональных МФЦ.

По информации издания, ажиотаж наблюдается в Башкирии, Дагестане, Приморье и других регионах, а представитель правительства Иркутской области сообщил, что работа ряда МФЦ оказалась буквально парализована.

Корреспондент газеты отметил, что в Нижнем Новгороде пенсионеры выстраивались в очереди к центрам госуслуг за несколько часов до открытия МФЦ. Общее число обращений желающих исчисляется десятками тысяч — в одном только Ростове-на-Дону было собрано 11 тысяч заявок на отказ от сдачи биометрии.

Очереди к МФЦ образовались после появления в российском сегменте популярных мессенджеров сообщения о заканчивающейся к 31 августа возможности отказаться от биометрии. Текст в нескольких вариациях массово пересылался между пользователями и групповыми чатами, и российские власти были вынуждены опровергать его содержание.

«Ограничений на право подачи отказа от сбора и размещения биометрических персональных данных в Единой биометрической системе законодательством не установлено. Сделать это можно в любой момент», — говорится в официальном сообщении на портале правительства Москвы.

Похожие настроения наблюдались в конце девяностых и начале двухтысячных годов после введения обязательного присвоения ИНН российским физлицам. Тогда ряд граждан связывали ИНН с числом Сатаны.

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Источник — lenta.ru
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