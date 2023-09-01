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В стране и мире

В России с 1 сентября изменились правила оказания платной медицинской помощи

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В России изменились правила оказания платной медицинской помощи. Соответствующее постановление правительства вступает в силу с 1 сентября, новый документ, который будет действовать до 2026 года, размещен на официальном портале правовой информации.

В тексте документа указывается, что медицинские учреждения, работающие в рамках системы обязательного медицинского страхования, имеют право оказывать платные услуги «при самостоятельном обращении за получением медицинских услуг, за исключением случаев и порядка, которые предусмотрены статьей 21 Федерального закона 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в РФ", а также за исключением оказания медицинской помощи в экстренной форме».

При этом Минздрав опроверг слухи о том, что медицинскую помощь начнут оказывать платно. «Все виды медпомощи, а также лекарственное обеспечение в стационарах будут и дальше оказываться бесплатно в рамках программы государственных гарантий. Никаких изменений в этой части не планируется», — приводит слова помощника министра здравоохранения России Алексея Кузнецова Telegram-канал ведомства.

Как отмечают «Известия», в новом постановлении исключили из платных услуг экстренную скорую помощь, но внесли туда неотложную, что, в свою очередь, вызвало противоречивые комментарии. Согласно статье 32 Федерального закона 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», экстренная и неотложная формы медицинской помощи отличаются в том, существует ли угроза жизни пациента: в первом случае она очевидна, а во втором — явных признаков нет, хотя опасность для здоровья все равно присутствует.

Ранее Минздрав России предложил отказаться от тотальной вакцинации граждан от COVID-19, сохранив ее лишь для уязвимых категорий граждан. В обоснование инициативы в министерстве указали, что у населения сформировался коллективный иммунитет, а эпидемическая ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась.

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Источник — lenta.ru
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