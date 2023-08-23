23.08.2023 | 20:13

Евгений Пригожин был в списке пассажиров разбившегося в Тверской области самолета. Об этом сообщает Росавиация, передает ТАСС.

«Начато расследование катастрофы самолета Embraer, произошедшее сегодня вечером в Тверской области. Согласно списку пассажиров, среди них значится имя и фамилия Евгения Пригожина», - говорится в сообщении.

Крушение в Бологовском районе Тверской области, о котором стало известно вечером 23 августа, произошло вблизи населенного пункта Куженкино. Бизнес-джет выполнял рейс из Москвы в Санкт-Петербург.

По данным МЧС, на борту находились десять человек, из них три члена экипажа и семь пассажиров.

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