Парковку для одного типа автомобилей захотели сделать бесплатной

21.08.2023 | 15:38

Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков предложит сделать бесплатной парковку для новых отечественных автомобилей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на обращение депутата к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Депутат захотел отменить плату за парковку для одного типа автомобилей на три года. К нему отнесли машины, у производителей которых доля иностранного участия в уставном капитале или доля голосующих акций иностранных юридических или физических лиц составляет менее 50 процентов.

Таким образом Даванков предложил простимулировать продажи российских автомобилей и создание новых рабочих мест.

В будущем мера поможет снизить стоимости отечественных машин.

Ранее депутаты от партии «Новые люди» предложили ввести в России бесплатную парковку в течение часа для беременных женщин. К тому же депутаты захотели ввести новый знак для автомобилей — «беременная».