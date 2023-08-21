Голые женщины среди подсолнухов затерроризировали семейную ферму

21.08.2023 | 12:03

В Великобритании владельцы агротуристической фермы пожаловались на нашествие голых посетительниц, устраивающих фотосессии среди подсолнухов. Об этом сообщает Daily Star.

Хозяева фермы Stoke Fruit Farm на острове Хэйлинг в графстве Гэмпшир написали в социальных сетях, что любительницы фотографироваться голыми буквально затерроризировали их хозяйство. Они рассказали, что во время цветения подсолнухов на их ферму приезжает множество женщин, которые снимаются топлес на фоне цветов.

«Напоминаем всем, что у нас семейная территория. Пожалуйста, не раздевайтесь среди подсолнухов!» — гласит обращение к посетителям.

Владельцы Stoke Fruit Farm пояснили, что такие фотографии очень популярны в социальных сетях. «Я понимаю, что есть люди, которым нравится делать сомнительные фото для своих аккаунтов в соцсетях. И все же я прошу — будьте внимательны к тем, кто вас окружает», — написал директор фермы Сэм Уилсон.

В 2022 году сотрудникам фермы также пришлось обращаться к поклонникам эротических фотосессий, после того как одна из «моделей» оставила на месте съемки свой бюстгальтер. В объявлении говорилось, что предмет нижнего белья «отправится в мусорное ведро», если его не заберут к концу дня.

Дирекция фермы попросила тех, кто все-таки хочет получить обнаженные фотографии, хотя бы не делать их во время массовых мероприятий.

Ранее сообщалось, что Карл III разрешил приверженцам нудизма и натуризма загорать на одном из своих пляжей после 29 лет запрета. Король Великобритании пустил нудистов на пляж в деревне Фрайсторп, графство Ист-Райдинг-оф-Йоркшир.