Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале пообещали по миллиону рублей

15.08.2023 | 09:33

Семьи погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, передает РИА Новости.

«Членам семей погибших оказать помощь в размере одного миллиона рублей», — распорядился Меликов на заседании оперативного штаба.

Пострадавшим при взрыве также будет оказана помощь. Тем, кто получил тяжелые травмы, из бюджета республики выделят по 400 тысяч рублей, легкие ранения — по 200 тысяч рублей.

По последним данным, в результате взрыва на автозаправке в Махачкале пострадали 75 человек, еще 27 граждан спасти не удалось.

Взрыв на автозаправке произошел в Махачкале вечером в понедельник, 14 августа. Позже глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.