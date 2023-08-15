Сетевое издание|18+|Вторник|15 авг 2023|10:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+24oC
+25oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+25oC
+26oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Семьям погибших при взрыве на АЗС в Махачкале пообещали по миллиону рублей

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Семьи погибших при взрыве на автозаправочной станции (АЗС) в Махачкале получат по одному миллиону рублей. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на заседании оперативного штаба, передает РИА Новости.

«Членам семей погибших оказать помощь в размере одного миллиона рублей», — распорядился Меликов на заседании оперативного штаба.

Пострадавшим при взрыве также будет оказана помощь. Тем, кто получил тяжелые травмы, из бюджета республики выделят по 400 тысяч рублей, легкие ранения — по 200 тысяч рублей.

По последним данным, в результате взрыва на автозаправке в Махачкале пострадали 75 человек, еще 27 граждан спасти не удалось.

Взрыв на автозаправке произошел в Махачкале вечером в понедельник, 14 августа. Позже глава Дагестана Сергей Меликов рассказал, что возгорание на автозаправке произошло из-за взрыва напротив. По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте