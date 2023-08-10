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В стране и мире

Россиянам посоветовали избегать одного популярного продукта ради стройности

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Нутрициолог Анастасия Костомаха посоветовала россиянам избегать одного популярного продукта ради стройности. Ее комментарий публикует портал «А теперь внимание!».

Быстро сбросить вес без вреда для организма поможет простая диета, заявила специалистка.

Так, по ее словам, для достижения данной цели потребуется отказаться от употребления соли в любом виде после полудня.

«Лишняя вода уйдет, отеки пропадут, и человек станет уже через неделю заметно стройнее», — объяснила собеседница издания.

Ранее в августе врач-диетолог Лейла Кадырова назвала россиянам еду, которая портит кожу. По словам медика, чтобы избежать появления новых морщин, следует отказаться от продуктов повторной переработки. Среди них — мясные консервы и колбаса.

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Источник — lenta.ru
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