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В стране и мире

В России захотели ввести сиесту

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Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий предложил ввести сиесту на юге России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Слуцкого в ходе беседы с губернатором Волгоградской области Андреем Бочаровым.

Депутат обсудил введение временного режима работы в южных регионах России в период жары. Слуцкий предложил организовать трех- или четырехчасовой перерыв для работников в жаркую погоду. Также можно принять меры по переводу части сотрудников на удаленку либо ввести четырехдневную рабочую неделю, чтобы сотрудники успевали восстанавливаться после жаркой погоды.

Депутат считает, что эти меры также помогут разгрузить заторы на дорогах. Необходимость ввести сиесту Слуцкий объяснил тем, что в жару у россиян повышается давление, из-за чего учащаются инфаркты.

Ранее в Госдуму внесли законопроект о сокращении рабочего дня из-за жары. Предполагается, что работник может потребовать сократить рабочее время на час при температуре от 28,5 градуса Цельсия, на два часа при температуре от 28,6 до 29 градусов, на четыре часа при температуре от 29,1 градуса и выше.

При этом, согласно санитарным нормам в России, в настоящее время максимальная температура, при которой можно работать в помещении, составляет 28 градусов. При повышении температуры до плюс 29 градусов рабочий день рекомендуется сократить на два часа, а при плюс 30,5 градуса — на четыре часа.

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Источник — lenta.ru
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