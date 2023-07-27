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В стране и мире

Число верящих в ад россиян превысило число верящих в рай

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В России число верящих в ад граждан превысило число верящих в рай. Такие данные опубликованы на сайте Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Неотъемлемой частью религии являются представления о мироустройстве, жизни после смерти. Исследование показало, что в российском обществе достаточно распространена вера в религиозные постулаты о Боге, ангелах, рае, аде и дьяволе», — говорится в сообщении.

Так, верующих в Бога россиян оказалось больше, чем тех, кто верит в дьявола, — 66 процентов против 47. В свою очередь, среди опрошенных доля убежденных в том, что ад существует, выше, чем тех, кто верит в рай, — 44 процента против 41 процента.

Помимо того, больше половины граждан страны (56 процентов) верят в ангелов. По данным ВЦИОМ, конфессия оказывает значительное влияние на такие воззрения.

«Православные россияне и россияне других конфессий чаще верят во все перечисленное, особенно в Бога (86 процентов православных и 76 процентов исповедующих другие конфессии), в рай верят 55 процентов и 56 процентов соответственно, в ад — 57 процентов и 58 процентов», — пояснили в центре.

Ранее президент России Владимир Путин порассуждал о близости людей к Богу после напоминания о его прошлогодней фразе о том, что россияне в случае ядерной войны попадут в рай. На вопрос, стали ли мы за год ближе к раю, глава государства ответил, что «мы все всегда одинаково близки к Господу».

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Источник — lenta.ru
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