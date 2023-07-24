Отправившаяся в отпуск россиянка случайно спасла мужчину и его сына в море

В одной из бухт Владивостока российская туристка случайно спасла выпавшего из лодки россиянина и его семилетнего сына. Об этом сообщает Telegram-канал «Новости Владивостока и не только».
Уточняется, что девушка по имени Алена отправилась в район Моргородка в отпуск. Выйдя в открытое море на водном мотоцикле, она заметила, что из-за непогоды мужчина упал за борт лодки, а внутри остался его сын.
Россиянка в тот же момент прыгнула в воду и сначала пересадила на мотоцикл ребенка, а затем доплыла и до его отца.
По словам очевидцев, за происходящим наблюдали находившиеся на берегу владельцы катеров, однако никто не предпринял попытки помочь.
Ранее в июле врач на борту самолета авиакомпании KLM полтора часа реанимировал пассажирку с сердечным приступом и спас ей жизнь. Источник уточняет, что инцидент произошел на рейсе из Амстердама в Буэнос-Айрес.
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