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В стране и мире

На месте непостроенного парка в российском регионе положили огромный болт

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Жители поселка Шушары, входящего в состав Пушкинского района Санкт-Петербурга, положили огромный болт на месте непостроенного парка. Фото арт-объекта разместили в сообществе «Шумные Шушары» во «ВКонтакте».

Местные жители уточнили, что застройщик СК «Дальпитерстрой» планировал возвести парк на территории, «выделенной в Генплане под зону отдыха для жителей».

«В этом году наш поселок отмечает юбилейную дату: обещанию возвести парк уже исполнилось 10 лет», — говорится в посте. Там отмечается, что участок за Старорусским проспектом за это время уменьшился с 13 до 3 гектаров, а остальную землю пытаются перевести под жилую многоэтажную застройку.

Болт, фото которого опубликовали жители Шушар, размещен на том же пустыре, где в мае 2022 года установили метровую каменную статую в виде кукиша. Ее автор Юлия Шипулина тогда назвала объект обращением жителей города к застройщику.

В ответ на появление статуи руководитель «Дальпитерстроя» Аркадий Скоров посоветовал властям города выкупить землю, чтобы активисты смогли самостоятельно заняться парком. «Пусть возьмут лопату, посадят что-нибудь, я не против», — заявил он.

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Источник — lenta.ru
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