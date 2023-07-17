Супруги из Белгородской области погибли при теракте на Крымском мосту, их дочь в реанимации. Что известно о жертвах?

17.07.2023 | 12:56

При теракте на Крымском мосту погибла супружеская пара, которая вместе с дочерью ехала в Крым на отдых из Белгородской области. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

Семья находилась в автомобиле в момент, когда мост атаковали беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ). На кадрах, которые сняли в первые минуты после случившегося, виден автомобиль, где находились погибшие Сергей и Наталья Кулик, а также их дочь — машина была сильно повреждена.

Дочь погибших супругов выжила, но получила травмы и потеряла память. Девочка сидела на заднем сиденье и не была пристегнута. Она вылетела в лобовое стекло головой и застряла. Пока ехали медики, очевидцы успокаивали пострадавшую и просили ее не шевелиться.

Школьницу доставили в реанимацию. После того как она пришла в себя, ей не удалось вспомнить имена своих родителей. Известно, что в момент госпитализации врачи убедили девочку, что ее родители находятся в другом автомобиле скорой.

У пострадавшей диагностировали повреждение грудной клетки и закрытую черепно-мозговую травму, ее состояние врачи оценивают как средней степени тяжести.

«Жизни подростка ничего не угрожает, медики оказывают всю необходимую помощь в полном объеме, к работе с пострадавшей подключатся и психологи», - сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова.

Семья из Белгородской области ехала в Крым с родственниками. Они пересекали мост на двух авто

Во втором автомобиле на полуостров ехала родная сестра погибшей Натальи Кулик с мужем и дочерью. Их машина двигалась впереди и в момент атаки на мост уже успела проехать место взрыва.

По рассказам членов семьи Шестаковых, этой ночью они договорились поддерживать связь по телефону и встретиться со стороны Керчи после проезда моста. В районе трех часов ночи родственники погибших услышали первый звук взрыва, после которого на мосту погас свет, затем прозвучал второй взрыв.

Когда семья Кулик перестала выходить на связь, к ним отправился муж сестры погибшей. Он высадил жену и дочь и поехал обратно, пока его не остановили на мосту патрульные. Россиянина не допустили к автомобилю родственников, но он смог увидеть поврежденную машину супружеской пары Кулик.

Погибшая Наталья Кулик работала в управлении образования Новооскольского городского округа, супруг был дальнобойщиком и работал водителем КамАЗа, а дочь училась в городской школе. Друзья семьи рассказали, что в отпуск Кулик ездили каждый год, а погибшая Наталья всегда была душой компании.

«Хороший, добрый, светлый человек. Очень тяжело сейчас говорить об этом. Мы работали вместе», - рассказала коллега Натальи Кулик Дарья Бычкова.

В Кремле обвинили Киев в гибели супружеской пары. Комментируя теракт, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что власти постоянно принимают дополнительные меры безопасности. Кремль знает, кто стоит за атакой на Крымский мост, а также отдает себе отчет в коварности Киева, отметил он.

«Сегодня киевский режим убил молодую семью — родителей девочки, девочка ранена на Крымском мосту. И об этом надо говорить, чтобы все слышали», — заявил Песков.

Теракт на Крымском мосту произошел рано утром 17 июля. По данным Национального антитеррористического комитета, мост атаковали два украинских надводных беспилотника. Взрывом было повреждено дорожное полотно в районе 145-й опоры, временно было приостановлено движение поездов и работа Керченской паромной переправы.

Глава Госсовета Крыма Владимир Константинов, реагируя на происшествие, напомнил об обещании главы Минобороны Сергея Шойгу бить по центрам принятия решений в случае новых атак на инфраструктурные объекты страны. В свою очередь, сенатор Александр Башкин связал ЧП на Крымском мосту с провалом контрнаступления ВСУ.