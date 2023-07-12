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В стране и мире

В российском городе произошло массовое отравление в детских садах

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Родители в Оренбургской области рассказали, что заметили у 36 детей 3-6 лет признаки пищевого отравления. Они посещали несколько детских садов в городе Орск. Предполагается, что дети отравились йогуртом, заявил региональный Минздрав в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, после 20:00 часов (18:00 по московскому времени) родители стали массово звонить в скорую помощь и сообщать о плохом самочувствии детей. Сотрудники скорой помощи, педиатры городской детской больницы и инфекционисты осматривают их.

«Вся медицинская служба Орска усилена, приготовлены койки для возможной госпитализации детей», - отмечается в публикации Минздрава.

В мэрии Орска уточнили, что 11 июля бригады скорой помощи 36 раз выезжали на вызовы к детям 3-6 лет с одинаковыми симптомами. Госпитализированы восемь, их состояние оценили как средней степени тяжести.

«Предварительный диагноз - пищевая токсикоинфекция. Все пострадавшие находятся под наблюдением врачей», - уточнили в ведомстве.

Ранее в Курской области воспитанники детского приюта массово отравились жидкостью для вейпов. Дети жаловались на головные боли, рвоту и давление.

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Источник — lenta.ru
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