Группа туристов с детьми пропала без вести при сплаве по реке в России

11.07.2023 | 11:42

Группа из 22 туристов пропала без вести при сплаве по реке в Пермском крае. Об этом пишет Telegram-канал Ural Mash.

Отмечается, что семьями на сплав по Усьве уехали 11 взрослых и столько же детей. Поездку россияне организовали самостоятельно, заранее тур они не покупали.

«По маршруту должны были вернуться в поселок Средняя Усьва еще позавчера (9 июля - прим. «Ленты.ру»), но на место стоянки не приплыли», - говорится в сообщении.

В настоящее время потерявшихся путешественников ищут спасатели и сотрудники полиции.

Ранее в июле сообщалось, что четыре катамарана с россиянами перевернулись при сплаве по реке Снежная в Бурятии.