Сильный ливень в Сочи смыл десятки машин в одну кучу

Сильный ливень обрушился на микрорайон Хоста в Сочи ночью в воскресенье, 9 июля. Его последствия попали на видео, которое опубликовал Telegram-канал «ЧП Краснодара и края».
Так, на кадрах видно, как потоки воды смыли десятки припаркованных машин в одну кучу.
О пострадавших от природного явления не сообщается. На месте работают экстренные службы.
Ранее в июле власти Анапы запретили купаться на пляжах. Временный запрет связан с ухудшившимися погодными условиями.
Также отмечалось, что до 10 июля в Краснодарском крае действует штормовое предупреждение о непогоде.
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