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Стало известно о состоянии выпавшего из окна сына Михаила Ефремова

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Стало известно о состоянии выпавшего с третьего этажа сына российского актера Михаила Ефремова Николая. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, 31-летний родственник артиста находится в коме и подключен к аппарату ИВЛ. Он уже перенес две операции: установку аппарата наружной фиксации бедра и эмболизацию артерии. Из-за полученных повреждений, которые оцениваются как крайне тяжелые, у Николая Ефремова открылось сильное кровотечение.

По словам врачей, в случае, если сыну актера удастся выжить, ему предстоит долгая реабилитация. Из-за перелома таза существует высокая вероятность того, что он останется инвалидом.

Сообщается, что Ефремов поступил в медицинское учреждение как неизвестный, так как не имел с собой документов. Признаков алкогольного или наркотического опьянения у мужчины обнаружено не было.

30 июня стало известно, что сын российского актера Михаила Ефремова Николай выпал из окна своей квартиры в Москве. Мужчина был доставлен в реанимацию с тяжелой сочетанной травмой. Он отметил, что падение было случайным. По словам соседей, пострадавший злоупотребляет алкоголем и состоит на учете у психиатра. Сотрудники полиции начали проводить проверку по факту случившегося.

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Источник — lenta.ru
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