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В стране и мире

Водитель внедорожника избил беременную россиянку из-за дорожного конфликта

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В Екатеринбурге водитель внедорожника напал на беременную женщину из-за дорожного конфликта. Об этом сообщает URA.RU.

По данным издания, на улице Орджоникидзе мужчина на Land Cruiser Prado подрезал автомобиль Mitsubishi Colt потерпевшей при перестроении и стал показывать ей средний палец.

Обе машины остановились, тогда фигурант вышел, подошел к авто беременной и разбил стекло. Затем он стал избивать жертву.

Отмечается, что пострадавшая находится на девятом месяце беременности. В настоящий момент женщину доставили в Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества. После данного инцидента существует угроза преждевременных родов.

Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.

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Источник — lenta.ru
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