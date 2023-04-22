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В стране и мире

В Роспотребнадзоре сравнили симптомы кори и ОРВИ

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Симптомы кори в первые несколько дней напоминают симптомы ОРВИ. Проявления инфекций сравнили в Роспотребнадзоре, передает РИА Новости.

«В самом начале, в катаральном периоде болезни, который продолжается 3-4 дня, симптомы кори сходны с проявлениями ОРВИ и ОРЗ», — заявили в ведомстве.

Там пояснили, что на начальном этапе пациенты жалуются на кашель, першение в горле, насморк, повышенную температуру и зачастую конъюнктивит. При этом в случае с корью состояние больного неуклонно ухудшается: кашель становится более навязчивым, повышается слабость и утомляемость, возникает светобоязнь, отечность век и слезотечение.

Кроме того, в первые дни в полости рта появляются яркие красные пятна и пятна Коплика — Филатова — Бельского, которые представляют собой беловатые точки с красным ободком и локализуются в основном на внутренней поверхности щек. На 3-5-й день болезни у пациентов также появляется сыпь на коже, при этом сохраняются кашель и высокая температура.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что охват иммунизации против кори в среднем по России превышает 95 процентов. В ведомстве пояснили, что такой уровень охвата позволяет исключить риски эпидемии.

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Источник — lenta.ru
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