Краснокнижную сову незаконно использовали в Москве для съемок за деньги

В центре Москвы прокуроры изъяли у мужчины молодую ушастую сову, которую незаконно использовали для фотосъемки за деньги.
Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
Птицу выявили на Лубянском проезде работники межрайонной природоохранной прокуратуры совместно с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды Москвы. Документы на нее отсутствовали.
Ушастая сова внесена в Красную книгу Москвы под 3-й категорией редкости и включена в Конвенцию о международной торговле видами дикой фауны и флоры, находящимися под угрозой исчезновения.
Прокуроры передали сову в центр реабилитации диких животных. Решается вопрос о привлечении к ответственности виновных лиц.
Фото - телеграм-канал «Прокуратура Москвы».
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