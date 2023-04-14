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В стране и мире

Сериал по «Гарри Поттеру» вызвал недовольство из-за участия Джоан Роулинг

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Участие британской писательницы Джоан Роулинг в работе над новым сериалом по вселенной мальчика-волшебника Гарри Поттера вызвало недовольство людей. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Киностудию HBO раскритиковали за сотрудничество с Роулинг, которую ранее обвиняли в негативных высказываниях в адрес трансгендерных женщин. Представители HBO отметили, что стриминговая платформа Max (ранее HBO Max) не смогла бы сделать сериал без сделки с автором, которая по-прежнему владеет значительными правами на экранизацию ее рассказов. По словам контент-директора HBO Кейси Блойс, идеи писательницы будут полезны для авторов шоу.

«Приверженность Max сохранению целостности моих книг важна для меня, и я с нетерпением жду возможности стать частью этой новой адаптации», — сказала Роулинг.

Ранее стриминговая платформа HBO Max показала первый тизер грядущего сериала о Гарри Поттере. Согласно тизеру, новый сериал будет в точности адаптирован под серию книг Роулинг.

Писательница оказалась в центре скандала после многочисленных высказываний о трансгендерах. Она в том числе высмеяла авторскую колонку с заголовком «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Роулинг пошутила, что автор колонки забыл слово «женщина».

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Источник — lenta.ru
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