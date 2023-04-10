Россиянка избила ребенка до сотрясения мозга за оскорбление ее сына

10.04.2023 | 12:55

Жительница Калининграда избила девятилетнего ребенка до сотрясения мозга за то, что он оскорбил ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Конфликт произошел в школе №31. Один из учеников пожаловался матери на то, что одноклассник назвал его «жирным» и заявил, что мальчик его якобы ударил. После этого женщина пришла в учебное учреждение, чтобы разобраться с обидчиком сына.

По данным канала, россиянка отчитала ребенка возле класса, а затем ударила его по голове. При этом она оскорбляла завуча и классную руководительницу, которые вмешались в конфликт и оттащили женщину от второклассника.

После произошедшего мальчик почувствовал себя плохо — врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Сейчас ребенок идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина избила чужого ребенка после того, как он обозвал ее сына. Произошедшее попало на видео, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.