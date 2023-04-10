Сетевое издание|18+|Понедельник|10 апр 2023|17:56
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+12oC
+13oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+13oC
+14oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиянка избила ребенка до сотрясения мозга за оскорбление ее сына

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Жительница Калининграда избила девятилетнего ребенка до сотрясения мозга за то, что он оскорбил ее сына. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Конфликт произошел в школе №31. Один из учеников пожаловался матери на то, что одноклассник назвал его «жирным» и заявил, что мальчик его якобы ударил. После этого женщина пришла в учебное учреждение, чтобы разобраться с обидчиком сына.

По данным канала, россиянка отчитала ребенка возле класса, а затем ударила его по голове. При этом она оскорбляла завуча и классную руководительницу, которые вмешались в конфликт и оттащили женщину от второклассника.

После произошедшего мальчик почувствовал себя плохо — врачи диагностировали у него сотрясение мозга. Сейчас ребенок идет на поправку.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде женщина избила чужого ребенка после того, как он обозвал ее сына. Произошедшее попало на видео, сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте