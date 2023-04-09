Китаец до смерти напугал больше тысячи куриц и сел в тюрьму

Житель Китая до смерти напугал более тысячи соседских кур и сел в тюрьму на полгода. Об этом со ссылкой на решение суда Хэнъяна сообщает CNN.
По данным телеканала, мужчину по фамилии Гу признали виновным в напугивании до смерти 1100 кур. Инцидент произошел после ссоры с соседом Чжуном в апреле 2022 года, когда тот без спросу срубил деревья на участке Гу.
Суд установил, что китаец несколько раз пробирался на куриную ферму Чжуна ночью. С собой у мужчины был фонарик, свет которого привел к панике птиц. Курицы забились в угол от страха, в результате чего сотни из них погибли в давке.
В первый раз в панике погибли 500 кур Чжуна. После этого Гу задержала полиция, обязав его выплатить соседу 3000 юаней (436 долларов США) компенсации. Однако позже Гу вновь пробрался на участок и напугал до смерти еще более 600 кур.
В результате ущерб, нанесенный Чжуну, суд оценил в 13 840 юаней (2015 долларов США). Гу приговорили к шести месяцам тюрьмы с одним годом условно. Этот приговор, как сообщают журналисты, учитывает, что Гу раскаялся в содеянном.
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