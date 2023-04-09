Сетевое издание|18+|Воскресенье|9 апр 2023|20:59
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+8oC
+9oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+12oC
+13oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Китаец до смерти напугал больше тысячи куриц и сел в тюрьму

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Житель Китая до смерти напугал более тысячи соседских кур и сел в тюрьму на полгода. Об этом со ссылкой на решение суда Хэнъяна сообщает CNN.

По данным телеканала, мужчину по фамилии Гу признали виновным в напугивании до смерти 1100 кур. Инцидент произошел после ссоры с соседом Чжуном в апреле 2022 года, когда тот без спросу срубил деревья на участке Гу.

Суд установил, что китаец несколько раз пробирался на куриную ферму Чжуна ночью. С собой у мужчины был фонарик, свет которого привел к панике птиц. Курицы забились в угол от страха, в результате чего сотни из них погибли в давке.

В первый раз в панике погибли 500 кур Чжуна. После этого Гу задержала полиция, обязав его выплатить соседу 3000 юаней (436 долларов США) компенсации. Однако позже Гу вновь пробрался на участок и напугал до смерти еще более 600 кур.

В результате ущерб, нанесенный Чжуну, суд оценил в 13 840 юаней (2015 долларов США). Гу приговорили к шести месяцам тюрьмы с одним годом условно. Этот приговор, как сообщают журналисты, учитывает, что Гу раскаялся в содеянном.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте