Обезьяна откусила пальцы четырехлетней девочке в Новой Москве

04.04.2023 | 10:43

В Новой Москве обезьяна откусила пальцы четырехлетней девочке, пришедшей с родителями в зоопарк. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, девочка и ее родители нарушили правила обращения с животными. Якобы отец перенес дочь через заграждение, чтобы она могла покормить обезьян.

Находившийся в вольере самец черного мангобея воспринял приближение людей как угрозу и вцепился зубами в пальцы ребенка. Сотрудники зоопарка оказали девочку первую помощь, после чего ее доставили в больницу.

Там девочке ампутировали фаланги двух пальцев правой руки. Помимо этого, животное сильно покусало ребенка.

В феврале в Тюмени собака бойцовской породы напала на двухлетнего мальчика в лифте жилого дома. Животное было без намордника и вцепилось в щеку ребенку. Пес откусил мальчику кусок щеки, в больнице ему наложили несколько швов.