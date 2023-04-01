Россиянин убил мать и бабушку из-за нежелания попасть в психбольницу

01.04.2023 | 14:36

Житель Алушты в субботу, 1 апреля, убил мать и бабушку, чтобы не попасть в психбольницу, сообщает Telegram-канал «112».

Россиянин, имя которого источник передает как Кирилл Г., дождался, пока все уснут, а потом задушил родственниц и вынес их тела на улицу. Жертвами убийства стали женщины в возрасте 62 и 86 лет.

Тела обнаружила соседка и вызвала полицию. В настоящее время убийца задержан.

Мотивом убийства стал разговор женщин накануне о том, что они хотят поместить мужчину в психиатрическую больницу. Ранее у Кирилла Г. диагностировали шизофрению.

В марте пресс-служба Тимирязевского районного суда Москвы сообщила об аресте мужчины, за жестокое убийство 24-летней подруги-репетитора. Обвиняемый заявлял, что страдал паническими атаками и галлюцинациями, возникшими после отказа от употребления наркотиков.