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В стране и мире

Россияне стали запасаться вейпами

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Россияне стали запасаться электронными сигаретами, со ссылкой на аналитическую компанию NielsenIQ сообщает RTVI. Продажи многоразовых вейпов и одноразовых систем нагревания в денежном выражении выросли на 30 и 63 процента в годовом выражении соответственно.

С февраля 2022-го по февраль 2023 года продажи многоразовых устройств выросли на 12 процентов, а одноразовых электронных сигарет — на 37 процентов. При этом в 2022-м реализация закрытых электронных систем сократилась на 45 процентов, а одноразовых — увеличилась на 442 процента год к году. Аналитики объяснили это стремлением потребителей попробовать разные вкусы и не привязываться к одному конкретному устройству.

Рост продаж происходит на фоне обсуждаемого запрета вейпов в России.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что запрет вейпов необходим для «спасения детей», и это общая позиция нижней палаты парламента. Депутат Султан Хамзаев, в свою очередь, предложил ввести уголовную ответственность за продажу никотинсодержащей продукции и ее транспортеров, в том числе вейпов, несовершеннолетним.

Ранее в России от курения вейпов пострадали сразу несколько подростков. В Калининграде семиклассница после использования электронной сигареты впала в кому, а в Керчи вейп взорвался в руках 17-летнего студента, который заявил, что нашел устройство на улице и решил поставить его на зарядку.

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Источник — lenta.ru
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