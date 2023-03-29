Власти назвали причину звука взрыва в небе над российским регионом

29.03.2023 | 15:05

Взрыв в небе, который слышали жители Ростовской области, связан с работой авиации. Причину громкого звука назвал глава российского региона Василий Голубев в Telegram.

Представитель властей объяснил, что россияне слышали хлопок, возникающий при переходе самолета на сверхзвуковой режим полета. Губернатор попросил жителей сохранять спокойствие.

О прогремевшем в небе взрыве сообщали жители Ростова-на-Дону и Батайска. Глава администрации столицы региона Алексей Логвиненко рассказал РИА Новости, что ЧП и разрушений на территории города нет.

Об отсутствии чрезвычайных ситуаций также заявил глава Батайска Роман Волошин в Telegram.

Ранее в Тульской области в результате взрыва после атаки украинского дрона на город Киреевск были повреждены десять частных домов, в шести многоквартирных домах были выбиты стекла. Кроме того, три человека получили ранения.