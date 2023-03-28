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В стране и мире

В России предложили предоставлять дополнительный отпуск женам участников СВО

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Депутаты партии «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск женам участников специальной военной операции (СВО) на Украине, в том числе женам мобилизованных, у которых есть несовершеннолетние дети.

Копия направленного в правительство России документа есть в распоряжении ТАСС.

«Супругам лиц, имеющим несовершеннолетних детей, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также принимающим участие в специальной военной операции предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», - сказано в заявлении.

Справороссы предложили внести соответствующие правки в Трудовой кодекс страны.

По словам Сергея Миронова, предоставление дополнительного отпуска женщинам «позволит уделять больше внимания детям».

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Источник — lenta.ru
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