В России предложили предоставлять дополнительный отпуск женам участников СВО

Депутаты партии «Справедливая Россия - За правду» во главе с Сергеем Мироновым предложили предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск женам участников специальной военной операции (СВО) на Украине, в том числе женам мобилизованных, у которых есть несовершеннолетние дети.
Копия направленного в правительство России документа есть в распоряжении ТАСС.
«Супругам лиц, имеющим несовершеннолетних детей, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, а также принимающим участие в специальной военной операции предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью семь календарных дней», - сказано в заявлении.
Справороссы предложили внести соответствующие правки в Трудовой кодекс страны.
По словам Сергея Миронова, предоставление дополнительного отпуска женщинам «позволит уделять больше внимания детям».
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