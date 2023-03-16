В Роспотребнадзоре отреагировали на ситуацию с забастовками в Wildberries

16.03.2023 | 16:40

В Роспотребнадзоре отреагировали на забастовки в Wildberries и заявили, что следят за ситуацией, связанной с нестабильной работой некоторых пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Об этом в службе заявили «Ленте.ру».

Роспотребнадзор подчеркнул, что происходящее не должно отразиться на правах покупателей независимо от дальнейшего развития событий. Как сообщили в службе, потребителям должно быть гарантировано право получить заказ без нарушения сроков. Также отмечается, что при просрочке доставки ответственность за это несут продавцы, а клиенты могут потребовать выплату неустойки в размере 0,5 процента от стоимости товара за день задержки.

«При онлайн-покупке потребитель вправе вернуть продавцу товар надлежащего качества (за исключением лекарственных препаратов) в течение семи дней с момента получения заказа. Также потребитель вправе вернуть продавцу товар ненадлежащего качества в порядке и в сроки, прописанные в памятке Роспотребнадзора», — объяснили в службе.

Роспотребнадзор заверил, что при нарушении прав покупателей будут принят административные меры.

Ранее стало известно, что Wildberries временно заморозит механизм списаний за подмены с владельцев партнерских точек пунктов выдачи заказов (ПВЗ) и менеджеров, чтобы разобраться в спорных ситуациях. Как рассказали «Ленте.ру» в пресс-службе компании, подмена товаров является крайне чувствительной проблемой, которую сейчас пытаются решить. Для предотвращения мошеннических действий был усилен контроль.

Новая политика штрафов в Wildberries привела к тому, что 14 марта сотрудники маркетплейса решили объявить забастовку и начали закрывать пункты выдачи, отказываясь выходить на работу.

Согласно оферте, держателей ПВЗ лишили права оспаривать подмены. В случае возвращения покупателем бракованной вещи с владельцев пунктов выдачи начали удерживать полную стоимость товара. Кроме того, их обязали выплатить полную стоимость продукции, если в посылке оказался другой предмет. По словам работников Wildberries, списания за подмены начались уже 9 марта.