В российском городе объяснили возвращение Хероты

15.03.2023 | 15:47

Власти Сочи объяснили появление на дорожных указателях реки Хероты, которую ранее переименовали из-за неоднократных обращений граждан и краеведов.

В пресс-службе администрации российского города заявили, что водоему вернули прежнее название временно. Об этом сообщает РИА Новости.

«В рамках планового мониторинга проекта организации дорожного движения трассы А-147 дорожный указатель был приведен в соответствие с реестром наименований географических объектов ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ИПД"», - пояснили в пресс-службе. Указатели поменяют снова после того, как правильное название реки будет закреплено в реестре.

В 2020 году протекающую в Адлерском районе Сочи реку переименовали в Хороту. Как тогда объяснили в мэрии города, смена названия стала восстановлением исторической справедливости - со времен Кавказской войны водоем на картах Генштаба назывался Хорота. О возвращении старого названия реки стало известно 13 марта.

В январе 2022 года жители шведской деревни Fucke устали от цензуры и захотели переименовать населенный пункт. По их словам, публикации с указанием названия деревни часто блокируются социальными сетями и поисковиками из-за созвучия с английским нецензурным словом.