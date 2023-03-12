Всемирный фонд природы решил добиться снятия статуса иноагента в суде

12.03.2023 | 08:14

Всемирный фонд природы (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что намерен добиться пересмотра решения Минюста России и снятия статуса иноагента в суде. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

«Решение о включении фонда в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке», - подчеркнули в фонде.

Там напомнили, что фонд является российской национальной природоохранной неполитической организацией, которую поддерживают более 1,5 миллионов сторонников по всей стране. В фонде добавили, что его задачей является сохранение биологического разнообразия, защита редких видов животных и сохранение природы России.

Ранее в пятницу, 10 марта, Минюст России внес в реестр иноагентов политика Геннадия Гудкова, экономиста Сергея Гуриева, а также Всемирный фонд природы.