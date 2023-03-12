Сетевое издание|18+|Воскресенье|12 мар 2023|08:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+3oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+2oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Всемирный фонд природы решил добиться снятия статуса иноагента в суде

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Всемирный фонд природы (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) заявил, что намерен добиться пересмотра решения Минюста России и снятия статуса иноагента в суде. Об этом говорится в заявлении на его сайте.

«Решение о включении фонда в реестр некоммерческих организаций - иностранных агентов считаем необоснованным и будем добиваться его пересмотра в судебном порядке», - подчеркнули в фонде.

Там напомнили, что фонд является российской национальной природоохранной неполитической организацией, которую поддерживают более 1,5 миллионов сторонников по всей стране. В фонде добавили, что его задачей является сохранение биологического разнообразия, защита редких видов животных и сохранение природы России.

Ранее в пятницу, 10 марта, Минюст России внес в реестр иноагентов политика Геннадия Гудкова, экономиста Сергея Гуриева, а также Всемирный фонд природы.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте