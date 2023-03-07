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В стране и мире

Российская учительница на два дня лишила детей обедов за плохое поведение

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В школе Тюмени в одном из классов учительница лишала детей обедов, чтобы наказать их за плохое поведение. Об этом сообщает 72.ru.

Прокуратура по результатам проверки выяснила, что дети в одном из шестых классов российской школы два дня не обедали. В ведомстве уверены, что это могло повлечь ухудшение здоровья школьников.

В отношении директора российской школы возбудили дело об административном правонарушении, трем сотрудникам образовательного учреждения объявили выговор.

Ранее в лицее №15 в Екатеринбурге учительница химии проигнорировала обморок девятиклассницы, уроженки Таджикистана, во время урока. Женщина предположила, что ученица просто уснула, и предпочла ее не будить. Девочка провела в бессознательном состоянии на уроке 40 минут.

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Источник — lenta.ru
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