В Госдуме поддержали проект о запрете усыновления в недружественные страны

04.03.2023 | 13:01

Комитет Госдумы по вопросам семьи поддержал законопроект о запрете усыновления детей из России в недружественные страны. Об этом пишет РИА Новости.

Законопроект, предполагающий запрет на усыновление детей из России в недружественные страны, был внесен в план законопроектной деятельности Госдумы на март 2023 года. На заседании думского комитета по вопросам семьи, которое прошло в пятницу, 3 марта, он был рассмотрен и утвержден.

По словам главы профильного комитета Нины Останиной, отзыв правительства на данный законопроект не поступил, поэтому инициатива рассматривалась без него. Далее законопроект будет рассмотрен на пленарном заседании Думы.

1 августа 2022 года в Госдуму внесли законопроект о запрете усыновления детей из России для граждан недружественных стран. С 2013 года в России действует «закон Димы Яковлева», ставший ответом на американский «акт Магнитского». Согласно ему, американским гражданам запрещено усыновлять российских детей.