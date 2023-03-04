Сетевое издание|18+|Суббота|4 мар 2023|16:30
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+1oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+0oC
+1oC
Завтра | Снег |
 

В стране и мире

Стало известно о попытке подрыва российской военной техники на железной дороге

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Стало известно о попытке подрыва российской военной техники на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным, российскую технику намеревались подорвать в Приморье — самодельное взрывное устройство (СВУ) было обнаружено в районе Уссурийска, где формировались составы с боевыми машинами. Информацию об обнаружении СВУ также подтверждает издание Baza.

Уточняется, что взрывное устройство нашел сторож станции Уссурийск-2, совершавший обход путей. СВУ не взорвалось, никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатки. Об уголовном деле по статье о диверсии не сообщается.

5 января сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на участке железной дороги в Челябинской области. С поличным были задержаны трое диверсантов. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию путем подрыва.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: 8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте