04.03.2023 | 15:02

Стало известно о попытке подрыва российской военной техники на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

Согласно данным, российскую технику намеревались подорвать в Приморье — самодельное взрывное устройство (СВУ) было обнаружено в районе Уссурийска, где формировались составы с боевыми машинами. Информацию об обнаружении СВУ также подтверждает издание Baza.

Уточняется, что взрывное устройство нашел сторож станции Уссурийск-2, совершавший обход путей. СВУ не взорвалось, никто не пострадал. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о незаконном обороте взрывчатки. Об уголовном деле по статье о диверсии не сообщается.

5 января сообщалось, что ФСБ предотвратила теракт на участке железной дороги в Челябинской области. С поличным были задержаны трое диверсантов. Мужчины пытались вывести из строя тяговую подстанцию путем подрыва.