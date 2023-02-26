В Госдуме рассказали о вступающих в силу с марта законах

26.02.2023 | 14:27

В России с 1 марта вступают в силу ряд законов. Об этом напомнил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, комментарии по теме он опубликовал в Telegram-канале.

Спикер нижней палаты российского парламента пояснил, что с 1 марта жители новых регионов - Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей - будут обеспечены мерами социальной поддержки, а именно бесплатной медпомощью, пенсиями и выплатами на детей, пособиями и льготами.

Кроме того, рассказал Володин, в марте в Москве, Белгородской и Московской областях стартует эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарств. «Это сделает легче жизнь маломобильных граждан», - предположил он.

Также начнет действовать запрет на торговлю животными в неподобающих условиях в зоомагазинах и на птичьих рынках. «Раньше их могли содержать без еды и воды, в тесноте, без надлежащего ухода. Такие ситуации должны быть исключены», - призвал Володин.

Спикер Госдумы отметил, что в марте в России повысятся акцизы на сигареты и жидкости для вейпов.

В январе Володин поручил профильным комитетам нижней палаты российского парламента внести предложения о возможном запрете вейпов. Спикер рекомендовал депутатам изучить вопросы по данной теме в приоритетном порядке.