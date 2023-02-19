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В стране и мире

Власти отреагировали на жалобы мобилизованных на условия в зоне спецоперации

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Власти Омской области обратятся в Минобороны России после жалоб мобилизованных на условия в зоне специальной военной операции на Украине (СВО). Об этом в субботу, 8 февраля, сообщил губернатор региона Александр Бурков в своем Telegram-канале.

«По моему поручению министерство регбезопасности Омской области готовит запрос в Министерство обороны для выяснения обстоятельств, озвученных в видеообращении наших бойцов», - сказал представитель областных властей.

Он уточнил, что детали жалоб мобилизованных требуют разъяснений, а также добавил, что кроме Минобороны власти выйдут на связь командованием частей в Донецке.

По данным ТАСС, мобилизованные из Омска артиллеристы, приписанные к 504-му танковому полку, сообщили, что в январе после их прибытия в Донецкую народную республику (ДНР) личный состав распределили по разным местам, а позже им сообщили о расформировании полка. Военнослужащим объяснили, что они теперь находятся в подчинении военных из ДНР.

Затем их на полигонах стали переучивать из артиллеристов в пехотинцев. Сами бойцы утверждали, что с них требовали деньги за бензин для вывоза на полигон.

Ранее член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов поделился видеозаписью, на которой мобилизованные из Самарской области пожаловались на ошибочную отправку в зону специальной военной операции (СВО) и отсутствие выплат. Парламентарий добавил, что направил письма также в Министерство обороны, в координационную группу по вопросам СВО и губернатору Самарской области Дмитрию Азарову.

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Источник — lenta.ru
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