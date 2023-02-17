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В стране и мире

В России задумались над пересмотром лимита бесплатных переводов через СБП

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В Центральном банке (ЦБ) России задумались о пересмотре лимита бесплатных переводов через систему быстрых платежей (СБП), рассказала первый заместитель председателя регулятора Ольга Скоробогатова. Ее слова приводит РИА Новости.

«У нас есть такой запрос, мы к нему позитивно относимся, мы думаем на эту тему», — ответила Скоробогатова на вопрос о том, будет ли пересмотрен лимит.

СБП — это сервис, с помощью которого можно круглосуточно совершать межбанковские переводы по номеру мобильного телефона.

Сейчас лимит бесплатных переводов между гражданами составляет 100 тысяч рублей в месяц. За переводы свыше этой суммы комиссия составляет не более 0,5 процента от суммы перевода, но не менее 1500 рублей за перевод. Суточный лимит банков по переводам со счетов не может быть ниже 150 тысяч рублей.

17 февраля стало известно, что россияне получили возможность отправлять деньги через СБП в страны ближнего зарубежья. Клиенты «Тинькофф» могут отправлять деньги в 50 банков Армении, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

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Источник — lenta.ru
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